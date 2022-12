Afgestoken vuurwerk leidt tot vondst explosief

Om kwart over drie vrijdagochtend werd het alarmnummer gebeld omdat iemand vuurwerk had afgestoken in een portiek van een appartementencomplex aan de Jan Bijloostraat. Door dit vuurwerk zijn wat ramen van de portiek beschadigd. Er was rookontwikkeling waardoor een aantal woningen moesten ontluchten door de ramen te openen. Er zijn geen woningen ontruimd en niemand raakte gewond. Er zou na het aftsteken van het vuurwerk één persoon zijn weggerend.



Agenten die onderzoek deden in het appartementencomplex zagen een stalen buisje liggen dat zij herkenden als een mogelijk explosief. Uit een check in de politiesystemen bleek dat er een dag eerder ook al politie in het appartementencomplex was geweest voor een andere melding en dat het stalen buisje er toen ook al lag. Het was toen niet herkend als een mogelijk explosief.



Omdat het een mogelijk explosief betrof zijn de specialisten van Team Explosieven Verkenning (TEV) en de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld. Zij constateerden dat het inderdaad om een explosief ging en hebben deze rond zes uur vrijdagochtend meegenomen om het onschadelijk te maken.