Zeven vuurwapens en drie handgranaten in woning

Na binnengekomen informatie controleerden agenten een huis aan de Beethovenstraat. Daar lagen vier vuurwapens en drie handgranaten uit de Tweede Wereldoorlog. De bewoner, een 43-jarige man uit Spijkenisse, is aangehouden.

Ook het bedrijfspand van de verdachte werd doorzocht; een hennepkwekerij in opbouw en nog eens drie vuurwapens waren het resultaat. Alles is in beslag genomen.

Team Criminele Informatie

U kunt contact opnemen met het TCI als u informatie heeft over ernstige misdrijven. Voorbeelden hiervan zijn moord, overvallen, drugshandel, kinderporno, brandstichting, terrorisme, witwassen, mensenhandel, milieufraude en faillissementsfraude of zoals in dit geval vuurwapenbezit. Het nummer is 088-6617734