Gewapende woningoverval in Nijmegen; politie zoekt getuigen

De vermoedelijke dader is er te voet vandoor gegaan. Onduidelijk is in welke richting hij is gevlucht. Het zou gaan om een man met een lichte huidskleur, tussen de 15 en 20 jaar oud, ongeveer 1 meter 70 lang en Nederlands sprekend. De man was in het donker gekleed en had een capuchon op.

Ouder echtpaar slachtoffer

In de woning was een ouder echtpaar aanwezig. De man, die de deur opendeed, raakte door een worsteling met de overvaller lichtgewond. Er werd door de overvaller gedreigd met een vermoedelijk vuurwapen. Uiteindelijk is de dader er zonder buit vandoor gegaan.

Grote impact

Gezien de grote impact van dit incident vragen we getuigen om zich te melden. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom. Ook vragen we buurtbewoners om beeldmateriaal uit te kijken. Denk aan beelden van deurbelcamera’s, bewakingscamera’s of dashcams. Mogelijk is de overvaller daarop te zien. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000.

^SV 2022595466