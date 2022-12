Haagse vrouw (77) gestoken, politie zoekt getuigen

Bij het alarmnummer kwam vrijdagavond 23 december omstreeks 21.00 uur een melding binnen dat op de Sportlaan een dame was mishandeld toen zij haar hond uitliet. Ter plaatse bleek dat zij gestoken was nadat zij was aangesproken door een haar onbekende man. De vrouw is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Er is direct een onderzoek gestart naar de toedracht en de verdachte. Dezelfde avond nog zijn er twee mannen aangehouden, hun betrokkenheid wordt onderzocht. Van de verdachte staat op dit moment geen duidelijk signalement vast.

Iets gezien?



De recherche heeft inmiddels een groot buurtonderzoek gedaan, maar tast vooralsnog in het duister van wat de aanleiding voor het incident zou kunnen zijn. Is u vrijdagavond iets opgevallen in de omgeving van de Sportlaan wat met deze zaak te maken kan hebben of heeft u op een andere manier meer informatie die voor het onderzoek relevant kan zijn? De districtsrecherche Den Haag West is bereikbaar via 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.