Verdachte steekincident meldt zich

Agenten kregen omstreeks 18.00 uur de melding dat er op de Steenstraat iemand gestoken was. Ter plaatse troffen zij het slachtoffer, dat hevig bloedde. Direct werd duidelijk dat de aanleiding van het incident vermoedelijk gezocht moest worden in een eerdere ruzie tussen de verdachte en het slachtoffer. Terwijl ambulancepersoneel zich ontfermde over het slachtoffer, gingen agenten op zoek naar de verdachte, wiens identiteit bekend was. Hij meldde zich uiteindelijk zelf op een politiebureau, waarna hij werd aangehouden. De recherche onderzoekt de zaak en roept getuigen op zich te melden.