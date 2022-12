Aanhouding voor steekincident Schiedam

Het was vrijdagnacht rond 4.15 uur toen de kroeg op de Hoogstraat zijn deuren sloot. Er ontstond buiten een opstootje met een andere groep uitgaanders, dat uitmondde in een steekpartij. Er werd een 30-jarige Schiedammer in zijn buik gestoken. De ambulance bracht hem, gelukkig buiten levensgevaar, naar het ziekenhuis. Agenten startten meteen een onderzoek en spraken met de de getuigen die buiten bij het café stonden. Ook waren er camerabeelden waar de verdachte op te zien was. Vanmorgen ging het onderzoek verder en aan de hand van alle verzamelde informatie en verklaringen van getuigen hadden we een mooi lijstje met adressen waar de verdachte zou kunnen zitten. Vanmiddag was het in een woning aan het Jacques Urlusplein raak. Agenten hielden samen met Team Parate Eenheid de 30-jarige man, zonder vaste woon- en verblijfplaats, aan.