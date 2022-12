Twee mannen overvallen woning Noordplein

Het was iets na 20.00 uur dat de twee overvallers de woning binnenvielen aan het Noordplein. Op dat moment waren er meerdere volwassenen en drie kinderen aanwezig. Er is gedreigd met een vuurwapen. De twee namen spullen en geld mee en vluchtten het huis weer uit. Niemand raakte er gewond, maar iedereen is erg geschrokken. De politie die er snel was heeft de hele buurt uitgekamd met meerdere eenheden, ook de heli vloog mee. Helaas nog zonder resultaat.

Heeft u informatie?

De verdachten droegen zwarte kleding en hadden iets voor hun mond op het moment van de overval.

Heeft u nog niet met de politie gesproken, maar heeft u wel iets gezien of gehoord, of misschien camerabeelden? Neem dan contact op met 0900-8844 of met 0800-7000 als u liever anoniem blijft.