Drie aanhoudingen in centrum Middelburg

De eerste aanhouding gebeurde net voor middernacht. Een 54-jarige inwoner van Middelburg vond het nodig om portiers en gasten van een café uit te schelden en lastig te vallen. Agenten werden ter plaatse geroepen en gingen in gesprek met de man. Hij was niet voor rede vatbaar en schold ook de agenten uit. Omdat hij niet wilde luisteren naar de opdracht om te vertrekken en hij zijn lastige gedrag maar bleef volhouden werd hij aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar bracht hij de nacht door. De man mag zaterdag een verklaring afleggen over zijn gedrag. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt.

Artikel 2.69 APV Middelburg

Een tweede en derde verdachte volgden een uur later. Volgens artikel 2.69 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Middelburg is het verboden om, op openbaar toegankelijke plaatsen, messen of andere voorwerpen die als steekwapens kunnen dienen in bezit te hebben. Een 20-jarige man uit ’s-Heer Arendskerke hield zich hier niet aan. Bij een controle door beveiligers van een kroeg in het centrum van de stad werd een mes aangetroffen. De politie werd gewaarschuwd en de jongeman werd aangehouden door de agenten.

Een andere man, een 20-jarige inwoner van Middelburg, werd meerdere malen gewaarschuwd door de agenten dat hij zich niet met hun werk moest bemoeien en dat hij weg moest gaan uit de stad. Hij bleef echter telkens terugkomen en belemmerde hiermee het werk van de agenten die bezig waren met de aanhouding van de man met het mes. Op een gegeven moment was het waarschuwen echt voorbij en werd de Middelburger ook aangehouden. Beide mannen zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze worden zaterdag gehoord door de politie. Tegen hen wordt proces-verbaal opgemaakt.