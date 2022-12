Man loopt met luchtbuks op straat

Bij het Operationeel Centrum van de politie kwamen in de ochtend een aantal meldingen binnen dat er een man met een vuurwapen op straat zou lopen. Er werd daarbij gesproken over een lang wapen. Ook zou de man dreigende taal hebben geuit. Vanwege de melding werd er een arrestatieteam opgeroepen en kwamen er meerdere eenheden van de politie ter plaatse. Bewoners moesten binnen blijven. Uiteindelijk wist de politie de man op te sporen in een woning aan de Gentsestraat. Hij is vervolgens door leden van de DSI aangehouden. In de woning bleek nog een andere man (26 jaar oud) te verblijven. Ook hij is aangehouden omdat hij drugs op zak had.

Onderzoek

De verdachte was onder invloed van alcohol en maakte een verwarde indruk. Op het bureau blies hij 1080 ug/l. Hij verklaarde ook zelf dat hij gedronken had. In de woning werd een luchtbuks gevonden, vermoedelijk het wapen waar de man mee over straat had gelopen. De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek.