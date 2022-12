Getuigen gezocht zwaar vuurwerk

Eerste kerstdag, laat in de avond, worden de bewoners van een flat aan de Cyprus opgeschikt door een ontploffing in de portiek. Er is zwaar vuurwerk afgestoken. Door de ontploffing zijn verschillende ruiten gesneuveld en het portiek staat vol rook. Omwonenden bellen de brandweer en politie. Gelukkig zijn omstanders meteen in actie gekomen en hebben de brand geblust. Er is niemand gewond geraakt.

Heeft u meer informatie of beelden?

Er is buurtonderzoek gedaan, maar de politie is op zoek naar meer getuigen. Als u nog niet met de politie heeft gesproken, maar wel waardevolle informatie heeft over het incident horen we dat heel graag . Ook als u beelden heeft waar iets op staat wat het onderzoek kan helpen, dan horen we het graag. Tippen en beelden uploaden kan gemakkelijk via onderstaande formulier of via 0900-8844. Anoniem tippen kan natuurlijk ook, via 0800-7000.