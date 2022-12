Getuigen gezocht na vuurwerkincident Koedijk

Toen de bewoner bij de voordeur stond werd hij verrast door een harde knal. Hierop is de man naar buiten gerend om te kijken of hij de daders kon vinden maar deze waren er al vandoor. Bij de explosie is de bewoner gewond geraakt. Het slachtoffer is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt het incident. Was u rond dit tijdstip in de omgeving van de Saskerstraat in Koedijk? Of heeft u een camera in de buurt en beelden van de mogelijke verdachten? Meldt u zich dan via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. U kunt ook uw tips en beelden direct toesturen via het tipformulier.

2022269894