Getuigen gezocht na zware mishandeling in Hoorn

Toen de man de Neptunushof inreed, kwamen twee vrouwen op de auto afgerend en begonnen op de ruiten te slaan. De man besloot weg te rijden, echter werd dit belemmerd door een bestelbus. Deze ramde het voertuig vervolgens meerdere keren. Hierdoor viel de auto uit. De man stapte uit waarna de bestelbus inreed op de man. De bestuurder van de bestelbus stapte vervolgens uit en kwam op de man af. Op hetzelfde moment kwamen twee andere mannen aangerend. De man is vervolgens door de drie mannen mishandeld. Toen de man kon vluchten heeft hij de politie ingeschakeld. Tijdens de mishandeling heeft de man letsel opgelopen, hiervoor is hij onderzocht door de ambulancedienst. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Na een zoekslag zijn de verdachten niet meer aangetroffen.

Getuigenoproep

De drie verdachten hebben allen een lichte huidskleur en zijn tussen de 18 en 30 jaar oud. Het signalement van de twee vrouwen die insloegen op de autoruit is niet bekend.

De politie onderzoekt het incident. Mogelijk hebben omwonenden de mishandeling gezien. De politie komt graag in contact met deze omwonenden. Was u rond 01.30 en 01.45 uur in de omgeving van de Neptunushof in Hoorn? Of heeft u een camera in de buurt en beelden van de mogelijke verdachten? Meldt u zich dan via 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. U kunt ook uw tips en beelden direct toesturen via het tipformulier.

2022269938