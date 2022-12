Aanhoudingen na vondst overleden vrouw in Rotterdam Vreewijk

Na de melding en vondst van het slachtoffer startte de politie direct een onderzoek in de buurt en sprak met getuigen. Al snel kwam er een verdachte in beeld. Hij werd vanmorgen aangehouden en wordt op dit moment gehoord. Naast de vermoedelijke schutter is nog een man aangehouden, een 52-jarige man, ook uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van betrokkenheid en werd in zijn woning aan de Jufferkade aangehouden, zijn rol wordt onderzocht. Zowel de woning aan de Treek als de woning aan de Jufferkade zijn doorzocht op sporen. In de woning aan de Jufferkade vond de politie ook een vuurwapen, deze is in beslag genomen voor verder onderzoek.

Onderzoek naar de aanleiding

De politie houdt meerdere scenario’s open en doet onderzoek naar wat er zich in de woning heeft afgespeeld. Naast een buurtonderzoek en het uitkijken van camerabeelden is informatie van mogelijke getuigen essentieel. Heeft u iets gezien of gehoord op maandagavond 26 december of wellicht al in de dagen ervoor, dan komt de politie graag met u in contact via onderstaande mogelijkheden.