Brand door hennepplantage aan de Gentiaan

Op tweede kerstdag rond 15 uur ‘s middags kregen we melding van een woningbrand aan de Gentiaan in Lelystad. De brandweer ging direct ter plaatse en ontdekte een verstopte hennepplantage in de woning. De woning is direct verzegeld en de politie doet onderzoek. Er zijn nog geen verdachten aangehouden. Op 28 december is de plantage, met meer dan 400 planten, ontruimd.

De brand is vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in de elektra die nodig was voor de plantage.

Ruik jij onraad?

Hennepplantages komen regelmatig voor in woonhuizen en vormen een groot gevaar voor omwonenden. Niet alleen brand, lekkage en ontploffingen zijn reële risico’s. Gevaren van drugshandel zijn bijvoorbeeld ook geweld, afpersing en liquidaties. Zie, hoor of ruik je onraad? Meld het! Altijd! Bel 0900 8844 of 112 bij direct gevaar. Anoniem melding doen kan ook.