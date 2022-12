Politie zoekt getuigen na verschillende vernielingen door brand

Dinsdagavond rond 23.00 uur kwam de melding binnen dat er een steekvlam gezien zou zijn welke mogelijk veroorzaakt was door vuurwerk. Er woedde brand in twee voertuigen die geparkeerd stonden bij een speeltuintje. Na onderzoek bleek er een spoor van brandstof te lopen tot aan de school. Eerder op de avond is een groepje jongeren gezien wat in de weer was met vuurwerk, tot een grote vuurwerkbom ontplofte.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en komt graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u camerabeelden van de omgeving? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of maak gebruikt van onderstaand tipformulier. Anoniem melding maken kan via 0800-7000.