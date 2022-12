Explosie in woning in Van der Schellingstraat

Het is iets voor half twaalf in de avond als de politie melding krijgt van een explosie in een woning. Als de agenten ter plaatse komen treffen zij een enorme ravage aan. De bewoners, een 61-jarige man, 49-jarige vrouw en hun 5 kinderen, werden opgeschrikt door een enorme knal. Door de ontstane ravage raakte een enkeling lichtgewond. Gelukkig konden zij ter plekke worden behandeld. Wat de toedracht is en waarom het dit gezin is overkomen wordt uitgebreid onderzocht door het onderzoeksteam.

De forensische opsporing heeft gedurende het onderzoek kunnen vaststellen dat er zwaar illegaal vuurwerk is gebruik om de explosie te veroorzaken.