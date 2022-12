Groot onderzoek gestart na schietincident in woning Huniadijk

Getuigen hoorden om 18:15 uur een hoop geschreeuw en zagen een auto met hoge snelheid wegrijden op de Huniadijk. Korte tijd later werd een zwaargewonde man een ziekenhuis binnengebracht. De 25-jarige Rotterdammer verkeert nog altijd in levensgevaar. Een 24-jarige Rotterdammer wordt verdacht van betrokkenheid en is aangehouden. Zijn rol wordt onderzocht.

Onderzoek

Over de toedracht, wat vooraf ging aan het schietincident en wie nog meer betrokken zijn, is nog veel onduidelijk. Dezelfde avond startten agenten uitgebreid sporenonderzoek in de woning aan de Huniadijk en spraken met getuigen. Twee mogelijk betrokken auto’s zijn voor onderzoek in beslag genomen.

Getuigen en beelden welkom

Een team van twintig rechercheurs doet onderzoek naar de toedracht. Daarbij kunnen we uw hulp goed gebruiken. Was u getuige? Heeft u mensen zien wegrijden of wegrennen? Heeft u andere informatie? Laat het ons weten. Ook camerabeelden van een bewakingscamera, dashcam of bijvoorbeeld deurbelcamera zijn welkom, vooral uit de directe omgeving van de Huniadijk. U kunt uw informatie delen via 0900-8844, via de gratis tiplijn 0800-6070 of gebruik onderstaande mogelijkheden.

U kunt ook vertrouwelijk en anoniem praten met het Team Criminele Inlichtingen. Bel dan 0900-8844 en vraag naar het Team Criminele Inlichtingen.