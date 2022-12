Eén gewonde bij steekincident Drunen: verdachte aangehouden

Melding

De politie kreeg dinsdag 27 december rond 18.30 uur melding van een verdachte situatie bij een lokaal tankstation. Daar aangekomen hoorden ze van meerdere mensen dat zich een half uur daarvoor een steekincident zou hebben afgespeeld op straat aan de Beethovenlaan in Drunen.



Eén gewonde

De politieagenten kwamen kort daarna in contact met het slachtoffer. De man bleek een steekwond aan zijn hals te hebben opgelopen. Hij was aanspreekbaar en verkeert niet in levensgevaar. Hij is bij een huisartsenpost behandeld aan zijn verwonding.



Aanhouding

Op basis van het signalement van de verdachte is de politie een zoekactie opgestart. Dat leidde later die avond rond 19.30 uur tot de aanhouding van een 19-jarige man uit Drunen als verdachte van het steekincident. De man bevond zich in een woning aan de Chrysantenlaan in Drunen en voldeed aan het signalement.

De politie heeft het vermoeden dat deze verdachte verantwoordelijk is voor het incident, maar onderzoek zal dat verder moeten uitwijzen. De verdachte wordt vandaag verhoord.

Vervolgonderzoek

Onze recherche doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Daarbij kregen ze ondersteuning van de forensische opsporing bij het sporenonderzoek én werd door agenten (buurt)onderzoek in de omgeving gedaan.

Het steekincident vond vermoedelijk plaats op de kruising van de Torenstraat met de Beethovenlaan en de Statenlaan. Aan het incident is mogelijk een conflict voorafgegaan.

Informatie delen

Ben je getuige geweest en/of heb je camerabeelden van het incident, maar heb je nog niet met de politie gesproken? En misschien heb je andere (relevante) informatie voor de recherche? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of een van onderstaande actieknoppen.