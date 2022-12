Aanrijding veegwagen met trein bij spoorwegovergang, bestuurder overleden

Het ongeval vond vanmiddag plaats op de spoorwegovergang N554 / Spoorstraat in Tienray. De 35 inzittenden van de trein werden opgevangen in het gemeentehuis in Horst. Daar werd ook slachtofferhulp aangeboden.

Geen treinverkeer

De veegwagen is tientallen meters verderop in de berm aangetroffen. De trein is zo’n 100 meter verder tot stilstand gekomen. De voorste wagon van de trein is ontspoord. De schade aan het spoor is groot. Het treinverkeer ligt hierdoor zeker tot donderdag 18:00 uur stil.

Onderzoek

Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van dit ongeval is. Collega’s van Verkeer Ongevallen Analyse (VOA), Team Tactische Ondersteuning Verkeersongevallen (TTOV) en het Team Verkeersspecialisten van de Landelijke Eenheid doen op dit moment op de locatie onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Ook ProRail doet onderzoek. De spoorwegovergang bij de Spoorstraat is de komende uren afgesloten voor dit onderzoek.