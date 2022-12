96 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen in Leeuwarden

Noodhulp

De agenten waren aanwezig bij de woning voor een melding van een conflict. Toen ze in de woning waren vonden ze het vuurwerk. Het gaat om vuurwerk wat voor consumenten verboden is. De agenten namen het vuurwerk in beslag en hebben een man van 38 uit Leeuwarden aangehouden.

Risico’s

Het opslaan en bewaren van vuurwerk is aan verschillende veiligheidsregels gebonden. Want te veel vuurwerk in bijvoorbeeld een huis of garage, is gevaarlijk. Het kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid van bewoners en omgeving. Zeker als het gaat om voor vuurwerk dat voor consumenten verboden is, zoals hier het geval is.

Meld opslag vuurwerk

Heb je het idee dat er bij jou in de omgeving vuurwerk ligt opgeslagen? Of heb je het vermoeden dat ergens vuurwerk op een niet toegestane manier wordt verhandeld of vervoerd? Bel dan de politie op telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.

Foto ter illustratie