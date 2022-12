Man overleden na schietincident in woning

Wat er precies gebeurd was, is nog in onderzoek. De verdachte zit vast en wordt verhoord. De leeftijd van de verdachte wordt niet gedeeld omdat we eerder al bekendmaakten dat het om een bewoner gaat: het wordt anders te herleidbaar naar zijn exacte identiteit.

Er wordt vandaag en mogelijk morgen nog (sporen)onderzoek gedaan in de woning en er wordt gezocht naar getuigen. De PD-unit blijft voor dit onderzoek nog enkele dagen in de straat staan.

Informatie van getuigen

Mensen die informatie hebben die het onderzoek kan helpen, vragen we om contact met ons op te nemen. Dat kan via 0900-8844 of via ons meldformulier op politie.nl. Ook is het mogelijk om contact op te nemen met de wijkagent. Daarnaast kunt u anoniem informatie doorgeven als u niet wilt dat uw gegevens bekend worden bij de politie. Melden kan dan via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2022601089 JS