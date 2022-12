Getuigen gezocht van steekincident

Omstreeks 21.45 uur werden agenten op de Bennebroekerweg aangesproken door een man. Hij gaf aan zojuist te zijn gestoken in zijn been. De man zat ten tijde van het incident in zijn auto die geparkeerd stond in de woonwijk “Tudorpark”. De verdachten zijn na het incident een auto ingestapt en er vandoor gegaan. De politie startte direct een onderzoek en kon na een korte zoekslag in de omgeving twee verdachten aanhouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Rotterdam en een 18-jarige vrouw uit Hoofddorp. Ze zijn overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Het slachtoffer werd overgebracht naar het ziekenhuis waar hij is behandeld aan zijn verwondingen.

Getuigenoproep

De recherche doet onderzoek naar het steekincident en is op zoek naar getuigen. Heeft u woensdag 28 december iets gezien in de omgeving van de Bennebroekerweg in Hoofddorp? Of heeft u andere informatie over deze zaak? Meld dit dan bij de politie. Bel de opsporingstiplijn via 0800-6070 (gratis). U kunt ook anoniem uw informatie delen via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele (camera)beelden. U kunt ze uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022271264