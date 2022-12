Jongen beroofd in Spijkenisse

De jongen werd slachtoffer van twee daders die beiden rond de 1.70m waren en een slank postuur hadden. Ze droegen allebei een colletje, een dunne donkere regenjas, zwarte broek en zwarte schoenen. Dader 1 had echter een licht getinte huidskleur, dader 2 een donker getinte huid.

De daders bedreigende de jongeman met een vuurwapen en lieten hem zijn spullen en geld afgeven. Ze sloegen daarna te voet op de vlucht. Toen het slachtoffer de politie waarschuwde, waren de verdachten al uit het zicht verdwenen.

Mensen die iets gezien hebben van het incident, of mogelijk beelden hebben waarop de beroving of de vlucht van de verdachten te zien is, vragen we zich te melden.