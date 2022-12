Medewerkster lichtgewond na overval winkel Lusthofstraat

Bij de overval namen de twee daders een onbekend geldbedrag mee, sigaretten en blikjes Red Bull. Ze stopten de spullen in een grote rode boodschappentas van Dirk. Na geschat enkele minuten verlieten ze de winkel en renden rechtsaf weg, richting de Oude Dijk.

De twee overvallers zagen er volgens getuigen nagenoeg identiek uit. Beiden waren rond de 1.70 - 1.75 m, hadden een beetje slungelig postuur, donker getinte huidskleur, waren tussen de 18 - 20 jaar, droegen legergroene kleding (broek en bovenkleding), zwarte bivakmuts en sjaal, droegen een zonnebril, zwarte handschoenen en spraken goed Nederlands.

Er werd direct een onderzoek gestart, maar een zoektocht in de omgeving leverde nog geen aanhoudingen op. Er zijn sporen vastgelegd en camerabeelden opgevraagd. We vragen iedereen die misschien camera-, deurbel- of dashcambeelden die kunnen helpen bij dit onderzoek, dit met ons wil delen.

Aan de medewerkster is slachtofferhulp aangeboden.