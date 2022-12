Online kopers vuurwerklont krijgen politie aan de deur

Vuurwerkmarkt verstoren

Erik Kooijker: ‘We namen eerder dit jaar al een recordhoeveelheid vuurwerk in beslag, voordat het in Nederland op de markt kwam. Door twee grote onderzoeken in november en december vonden we 600.000 kilo illegaal vuurwerk. De illegale handel die plaatsvindt, verstoren we met pseudokopen en door handelaars aan te houden. Maar ook door kopers thuis op te zoeken en zelfs door verkoopkanalen volledig uit de lucht te halen. Zo sloten we dit jaar al meerdere webshops en Telegram-kanalen waar verboden vuurwerk wordt verhandeld.’