Getuigen gezocht van beroving

De 51-jarige man staat voor een restaurant aan de Arcadialaan als een persoon op hem afkomt. De man verzoekt dringend om geld. Een stukje verderop ziet het slachtoffer op de parkeerplaats nog een man staan. Als het slachtoffer weigert zijn portemonnee af te staan, probeert de man een klap uit te delen. Dit mislukt waarop de verdachte iets uit zijn jas haalt. Het slachtoffer rent weg en komt ten val als de verdachte zijn jas vastpakt. Onder bedreiging van het steekvoorwerp weet de verdachte toch de portemonnee te bemachtigen.

De verdachte ging er na het incident rennend vandoor de richting van de Huibert Pootlaan. Er zijn twee (jonge)mannen in donkere kleding gezien.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en zoekt getuigen. Heeft u vrijdagavond voorafgaand, tijdens of na deze beroving iets opvallends gezien in de omgeving van de Arcadiastraat? Of heeft u op een andere manier informatie die voor het onderzoek van belang kan zijn, bijvoorbeeld in de vorm van camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook kunt u informatie doorgeven via onderstaand tipformulier. Hier kunt eventueel ook beeldmateriaal uploaden. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022253483