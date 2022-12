Getuigen gezocht na explosie Hofstedestraat

Rond 3.30 uur werden agenten gealarmeerd maar de explosie heeft vermoedelijk drie kwartier eerder plaatsgevonden. De explosie is waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar illegaal vuurwerk. De bewoner van het pand was niet in de woning aanwezig en gelukkig is niemand gewond geraakt.



Informatie

Het onderzoek is in volle gang. Er zijn sporen en camerabeelden veiliggesteld. In het onderzoek wordt gekeken naar een mogelijk verband met eerdere incidenten. Het team komt graag in contact met mensen die meer weten of camerabeelden hebben. Heeft u informatie neem dan contact met ons op via onderstaande mogelijkheden.