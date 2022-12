Vier mannen aangehouden na vuurwapenmelding

Direct na de melding zochten medewerkers van cameratoezicht hadden naar de auto. Zij hadden de bewuste auto binnen enkele minuten getraceerd. Agenten hielden op de Aert van Nesstraat vier personen aan. Omdat de inzittenden niet direct luisterden naar de aanwijzingen van agenten werd een waarschuwingsschot gelost. Niemand raakte gewond. Bij doorzoeking van de auto en fouillering werd geen vuurwapen aangetroffen. Hierop zijn de mannen weer vrijgelaten.



In dit geval bleek de melding loos alarm, maar we willen iedereen die weet van of sterke vermoedens heeft over een vuurwapen nadrukkelijk vragen dit te blijven melden. We komen liever voor niets dan te laat want vuurwapenbezit leidt tot vuurwapengebruik, met alle impactvolle gevolgen van dien.



Help mee

Heeft u weet van een vuurwapen, meld het! Zo voorkomen we nieuwe schietpartijen. Als door uw tip een vuurwapen in beslag kan worden genomen, komt u in aanmerking voor maximaal €750,- tipgeld. Uw tip wordt vertrouwelijk behandeld door TCI. Zij beschermen uw gegevens. Bel de TCI tipgeldlijn: 06-33236432.