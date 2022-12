Aangehouden voor vernieling

Vlissingen - In de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 december 2022 meldde een getuige dat hij had gezien en gehoord dat twee mannen vernielingen pleegden in de Sint Jacobsstraat in Vlissingen. Twee ruiten van een grillroom waren gesneuveld, een scooter was vernield en fietsen waren omgegooid. Agenten kregen de twee mannen snel in het zicht.