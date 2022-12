Belg aangehouden voor zware mishandeling

Roosendaal - Een 20-jarige man uit België is in de nacht van vrijdag 2 op zaterdag 3 december aangehouden door de politie. Hij wordt verdacht van zware mishandeling omdat hij vuurwerk gooide naar agenten en een groep mensen die op de Nieuwe Markt stond in Roosendaal. Meerdere mensen klaagden over gehoorverlies en een man raakte gewond en moest zich onder behandeling stellen van een huisarts.