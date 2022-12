Verdacht van dealen

Een ogenblik later kwam er een andere auto de straat in rijden. De bestuurder schrok zichtbaar van de aanwezigheid van de politie en maakte aanstalten om weg te rijden. De man kreeg echter een stopteken van de agenten en voldeed hieraan. Agenten controleerden de papieren van de (huur)auto en vorderden de uitlevering van alle aanwezige drugs, maar de bestuurder verklaarde niets bij zich te hebben.

Ineens rende hij er vandoor. De agenten renden achter hem aan en zagen hem op zijn vlucht iets weggooien. De man was de straat nog niet uit en werd vervolgens door medewerkers van de Koninklijke Marechaussee, die in de buurt waren, staande gehouden. De verdachte, een 26-jarige Amsterdammer, is aangehouden en overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar legde hij een verklaring af. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Hij is ’s avonds weer in vrijheid gesteld.

Op de plaats waar de agenten hadden gezien dat de verdachte iets weggooide werd een zakje met verschillende envelopjes cocaïne en brokjes hasj aangetroffen. De man had ook nog een geldbedrag van bijna 1600 euro in zijn bezit. Hij kon niet aantonen waar dit geld vandaan kwam. Al deze bevindingen samen maakte dat de agenten de man konden aanmerken als verdachte van drugshandel.