Politie onderzoekt zeer grote brand Gorredijk

De brand brak rond 20:30 uur uit in een leegstaand pand aan de Kerkewal. De brand sloeg over naar een tweede pand en de brandweer schaalde al snel op naar ‘zeer grote brand’. Voor een goede afstemming tussen de verschillende hulpdiensten is opgeschaald naar GRIP 1. Er moesten in de omgeving van de Kerkewal diverse huizen worden ontruimd. Rond 00:00 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven en konden de bewoners weer terug naar hun huizen. Er raakte gelukkig niemand gewond. De politie is een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. De recherche en de Forensiche Opsporing zullen vandaag (sporen)onderzoek doen op de locatie van de brand. Ook wordt er onderzocht of er sprake is van brandstichting.

Getuigen gezocht

Was u rond het tijdstip van de brand in de buurt en is u iets opgevallen? Of heeft u kort voor of na de brand iets verdachts gezien in de buurt van de Kerkewal? Neem dan contact op met de politie. Ook als u over camerabeelden beschikt uit de omgeving van de Kerkewal ontvangen we die graag. U kunt uw informatie doorgeven via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). U kunt ook onderstaand tipformulier gebruiken. Hier kunt u ook beelden uploaden.