Waarschuwing voor toename van bankhelpdeskfraude in omgeving Noord-Drenthe

Aantal meldingen neemt toe

Een aantal weken geleden werd het Westerkwartier geteisterd door oplichters. In enkele weken tijd kreeg de politie tientallen aangiftes binnen. In de afgelopen tijd nam het aantal meldingen in Noord-Drenthe toe. Zo kreeg de politie meldingen van bankhelpdeskfraude in onder andere Vries en Norg. Ook in Noord-Drenthe komen er op sommige dagen meerdere meldingen binnen. “We zien dat het aantal aangiftes toeneemt en we sluiten ook niet dat de oplichters actief worden in het omliggende gebied”, zegt Groenhof. “We zien dat er in korte tijd ineens een flink aantal meldingen komen vanuit een bepaald gebied. We nemen deze oplichtingen zeer serieus en we doen onderzoek. Daarnaast willen we de inwoners ook vooral waarschuwen: trap er niet in!”

Heel slim en doortrapt

De werkwijze van deze oplichters lijkt heel erg op de werkwijze die werd gebruikt in het Westerkwartier. Slachtoffers worden – vaak telefonisch – benaderd door een zogenaamde bankmedewerker. “De oplichters weten het vertrouwen te winnen, omdat ze beschikken over persoonsgegevens en rekeningnummers van de slachtoffers”, zegt Groenhof. Er zou iets mis zijn met de betaalrekening, denk aan verdachte transacties. Vaak komt er vervolgens iemand aan de deur die een pinpas, een pincode en soms zelfs contant geld komt ophalen. Soms vragen de oplichters ook of ze handelingen mogen doen via internetbankieren. Groenhof: “We zien ook wel dat ze dan spaargeld overmaken naar de lopende rekening of geld op een andere manier wegsluizen, zonder dat ze vervolgens nog een pinpas nodig hebben. Ze gaan heel doortrapt en slim te werk. Het kan zomaar zijn dat je ook het nummer van je bank in beeld ziet, als je wordt gebeld door een oplichter.”

Laat ze niet binnen en hang op!

De oplichters mikken vooral op ouderen. In veel gevallen worden die voor duizenden tot zelfs tienduizenden euro’s gedupeerd. “Je kan je voorstellen dat dit -nog los van het schadebedrag- een enorme inbreuk maakt op de veiligheidsgevoelens van de slachtoffers”, zegt Groenhof. “De oplichters gaan zeer geslepen te werk en halen alles uit de kast om je vertrouwen te winnen. Maar nogmaals: bankmedewerkers komen nooit aan je deur. Laat ze dus ook niet binnen. Ze zullen ook nooit telefonisch contact opnemen en vragen om belangrijke bankgegevens. Hang dus op en schakel hulp in van bijvoorbeeld familieleden.”

Praat hierover met je (groot)ouders

Groenhof realiseert zich ook dat ouderen niet altijd op de hoogte zijn van deze vorm van fraude en de gevaren ervan. “Ik wil dan ook kinderen en kleinkinderen oproepen om hierover met hun (groot)ouders in gesprek te gaan”, zegt hij. “Leg ze uit hoe deze oplichters te werk gaan!”

Voorkomen

Fraude door nepbankmedewerkers is de afgelopen jaren explosief gestegen. Het aantal slachtoffers is van 2020 tot 2021 bijna verdubbeld, zo blijkt uit cijfers van de banken. De politie, banken en telecombedrijven doen er alles aan om bankhelpdeskfraude aan te pakken. Natuurlijk kan de politie ook de hulp van de inwoners zelf gebruiken. Ziet u bijzonderheden of verdachte situaties in uw buurt? Het gaat soms om vrij jonge daders die in straten, bij huizen of bij pinautomaten ‘verdacht gedrag’ vertonen. Let ook op verdachte voertuigen bij u in de straat. Mocht u dergelijk opvallend en verdacht gedrag zien, bel dan de politie. Noteer ook zoveel mogelijk informatie, zoals signalementen en eventuele kentekens. Neem contact op met de politie op nummer 0900-8844. Is er sprake van een urgente situatie? Komt er bijvoorbeeld iemand langs om een pinpas op te halen en kun je de politie nog op tijd inschakelen? Bel dan 112!

Doe altijd aangifte!

“Ben je toch slachtoffer geworden? Doe dan altijd aangifte”, zo adviseert teamchef Maarten Groenhof. “Schaam je niet. De oplichters worden steeds slimmer en ze overdonderen hun slachtoffers echt op een slimme en doortrapte manier. Je bent niet het enige slachtoffer. Voor ons is het heel belangrijk dat je toch aangifte doet. Zo krijgen wij goed in beeld waar de oplichtingen plaatsvinden. Natuurlijk onderzoeken we ook of er een verband is tussen de verschillende meldingen. Deze vorm van fraude moet namelijk stoppen!”