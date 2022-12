Onderzoek gestart na explosie

Op vrijdag 30 december 2022 om 3.10 uur snellen verschillende hulpdiensten naar de Markenland. Meerdere meldingen komen binnen bij het Operationeel Centrum van een harde explosie in die straat. Brandweer en politie bekijken de situatie en zien dat bij een woning ruiten en de voordeur vernield zijn. Tegen een andere ruit lijkt nog wat vastgeplakt te zitten. Na overleg met de explosieven specialist van de politie wordt besloten de nabij gelegen woningen te ontruimen. De bewoners van een tiental woningen worden wakker gemaakt en op een ruime afstand gezet.

Explosief

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) komt ter plaatse en verwijdert het nog vastgeplakte explosief van het raam. Dat wordt ergens andere tot ontploffing gebracht. De politie start een onderzoek. De bewoners van het betreffende pand zijn niet thuis. Getuigen worden gesproken en er wordt gezocht naar camerabeelden. Forensische rechercheurs zoeken naar sporen op de plaats van het delict.

Getuigen

Om dit misdrijf zo spoedig mogelijk op te lossen zoekt de politie mensen die hier meer vanaf weten of die iets gezien hebben. Ook zijn we op zoek naar camerabeelden om te kijken waar de dader(s) vandaan komen.

Wilt u iets melden of beelden afgeven kunt u bellen met 0900-8844 of dit doen via de banner onder dit bericht of via politie.nl/aangifte-of-melding-doen. Wilt u liever anoniem blijven geef dan uw informatie door aan Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of via meldmisdaadanoniem.nl/melden/