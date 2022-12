Handelaar en koper visco-lont aangepakt

Voor de 24-jarige handelaar uit Kerkrade was het niet de eerste keer dat de politie op dit adres naar binnen is gegaan. Wederom verkocht de bewoner online visco-lont. Er werd begin december 16 kilo aan lont in beslag genomen. Deze verdachte mag zich later verantwoorden bij de rechter.

Zelfgemaakte explosieven

Uit vervolgonderzoek bleek dat er meerdere adressen in het land bekend zijn van personen die dit lont hebben gekocht. Bij een aantal adressen is de politie reeds geweest. Op een van die adressen in de wijk Spekholzerheide is de politie donderdagmiddag naar binnen gegaan.

Op dit adres troffen ze meerdere zelfgemaakte explosieven aan. Een explosievenverkenner van het basisteam schakelde vervolgens de explosieven opruimingsdienst (EOD) in. Deze kwam ter plaatse en zorgde ervoor dat de explosieven veilig verpakt werden, waarna ze vervolgens door hen zijn overgebracht naar een locatie en tot ontploffing gebracht. De 38-jarige verdachte was zich van geen kwaad bewust en knutselde met zijn puberzoon aan vuurwerk.

Tegen de verdachte wordt proces-verbaal opgemaakt. Tevens zal er door de politie een bestuursrechtelijke rapportage worden opgemaakt dat naar de gemeente wordt verstuurd.



Knutsel niet aan vuurwerk

Het lont lijkt onschuldig. Echter, het lont wordt gebruikt voor het verlengen en aanpassen van vuurwerk. Het per post versturen of ontvangen is streng verboden. Doordat dit artikel als verboden artikel gezien wordt (voor particulieren) is het in bezit hebben van visco lont uiteraard ook verboden. Heb je dit lont gekocht en wist je niet dat het strafbaar was kom het dan inleveren en voorkom verdere problemen. Knutsel niet aan vuurwerk! Bestel geen visco-lont want dit is levensgevaarlijk voor jezelf en voor je omgeving.



De politie is dagelijks bezig met het monitoren van situaties en doet haar uiterste best om signalen over ongeregeldheden of illegaal vuurwerk in de kiem te smoren. De politie doet dit samen met de inwoners van Limburg en we roepen dan ook op om informatie over zwaar vuurwerk of verdachte situaties met ons te delen.