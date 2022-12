Politie zoekt getuigen incident Amersfoort

Kort na middernacht omstreeks 00:30 uur werd door onbekende(n) van een woning aan de Verdistraat ene ruit ingegooid. Aansluitend werd door het kapotte raam een explosief naar binnen gegooid, dat niet tot ontploffing kwam. Vrijwel kort daarop ontstond een klein brandje bij een geparkeerde auto voor de woning. Dankzij snelle interventie kon die brand snel worden geblust. Bij het incident raakte niemand gewond, maar de schrik zat er bij de bewoners goed in.



De politie is een onderzoek gestart en zoekt daarbij de hulp van getuigen? Heeft u kort voor het incident of er vlak na mensen zien wegrennen of heeft u andere informatie? Laat het ons via 0900-8844 weten.