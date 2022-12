Agent gewond door vuurwerk Schiedam

Schiedam - Bij een integrale vuurwerkactie in Schiedam is vrijdagavond om 19:00 uur een agent gewond geraakt nadat vanuit een woning aan de Helsingborg er vuurwerk op hem werd afgeschoten. Het vuurwerk raakte de agent die met een piep in zijn oren en een brandwond in zijn nek naar het ziekenhuis is vervoerd. De politie heeft een 17-jarige jongen uit Schiedam aangehouden.