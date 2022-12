Agent raakt gewond tijdens aanhouding winkeldiefstal

Vrijdag 30 december rond twee uur in de middag kreeg de politie een melding binnen van winkeldiefstal in een supermarkt in Spijkenisse. Op locatie werkte een 51-jarige man uit Spijkenisse niet mee met een aanhouding. Hierdoor raakte een agent gewond aan zijn arm, hij is hier later in het ziekenhuis voor behandeld. Ook heeft de verdachte tijdens de aanhouding een ruit van het politievoertuig vernield. Hij is vervoerd naar het politiebureau.