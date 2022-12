Man gestoken: getuigen gezocht

Rond 03.15 uur ontstond er een ruzie op De Grent tussen twee mannen en hierbij werd het 28-jarige slachtoffer gestoken door een onbekende man. De verdachte ging er vervolgens vandoor. Agenten startten direct een onderzoek, maar konden de verdachte niet meer aantreffen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis vervoerd.



Signalement verdachte

Getinte huidskleur

Kort zwart haar

Zwarte baard

Zwarte jas

Spijkerbroek

Zwarte schoenen

Fors postuur

Circa 1.80 a 1.90 meter lang



Getuige? Neem dan contact op met de politie

De politie komt graag in contact met mensen die iets gezien of gehoord hebben van dit steekincident. Was je getuige of beschik je over videobeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of M 0800-7000.