Getuigen gezocht na overvallen in winkelcentrum Muziekwijk

Op zondagmiddag komt bij de meldkamer een melding binnen van twee overvallen in het winkelcentrum in Almere. Een man gaat naar binnen bij de pizzeria en bedreigt het personeel met een mes. Als hij geen buit maakt, probeert hij het vervolgens bij de supermarkt naast de pizzeria. Ook daar bedreigt hij het personeel met een mes. Hij heeft daarbij een onbekende hoeveelheid geld meegenomen. Vervolgens rent de overvaller weg richting het Strawinskypad. De overvaller had donkere kleding aan en droeg een opvallend rood tasje.

Oproep getuigen

De politie komt graag in contact met mensen die rond het tijdstip van de overval de dader hebben gezien en gefilmd. Ook wil de politie graag weten welke vluchtroute de dader heeft genomen. Heeft u beelden gemaakt van de dader en/of weet u iets over de vluchtroute? Neem dan contact op via telefoonnummer 0900-8844. Of bel anoniem met 0800-7000. Camerabeelden kunt u direct toesturen via onderstaand tipformulier.