Vondst vuurwerkbommen in slaapkamer

Purmerend - Op zondag 4 december trof de politie in een woning in Purmerend ruim 60 kilo aan vuurwerkbommen aan. De 42-jarige bewoner had het vuurwerk met explosieve kracht op zijn nachtkastje naast het bed liggen. De aangetroffen vuurwerkbommen kwamen uit België en zijn door een speciale transporteur afgevoerd en vernietigd. De politie is de vuurwerkbommen op het spoor gekomen dankzij een anonieme tip. De verdachte wordt op een later moment verhoord.