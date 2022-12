Meerdere voertuigen volledig afgebrand na brandstichting

Omstreeks 06.30 uur komt er een melding binnen bij het Operationeel Centrum van rookontwikkeling in een parkeergarage. Diverse politie-eenheden en de brandweer worden ingezet en treffen een fikse brand aan in de parkeergarage aan Hogevecht. Drie auto’s en een busje staan in brand. Slechts één auto komt er met schade vanaf, maar de andere voertuigen zijn volledig afgebrand. Forensische Opsporing heeft onderzoek gedaan en zegt uit te gaan van brandstichting. Bij de flat Haag en Veld is rond hetzelfde tijdstip meubilair in brand gestoken en in de Geelbekstraat heeft een busje vlam gevat. De recherche onderzoekt alle drie de incidenten en kijkt of de zaken mogelijk in verband gebracht kunnen worden met elkaar.

Heeft u iets gezien of gehoord? Of heeft u mogelijk camera of dashcambeelden van de omgeving? Laat het ons weten. Anoniem kan uiteraard ook via Meld Misdaad Anoniem.