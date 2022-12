Man aangehouden na mishandelen van agenten

Rond 21.15 uur kreeg de politie een melding van een onwel persoon op de kruising van de Fahrenheitstraat en Laan van Meerdervoort. Toen agenten op de locatie arriveerden, wilden zij de man helpen. Hier was de man niet van gediend en uit het niets begon hij op de agenten in te slaan. Pas met behulp van het stroomstootwapen kon de man uiteindelijk worden aangehouden. Hij zit vast en wordt gehoord. De agenten zijn ter plaatse nagekeken voor hun verwondingen.



Geweld tegen hulpverleners

Mishandeling van agenten is een ernstige zaak. De politie tolereert geen geweld, ook niet tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Met het Openbaar Ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd. Klik hier voor meer informatie over geweld tegen politie en hulpverleners.