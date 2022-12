Politie neemt 6400 zakjes snus in beslag in Haagse avondwinkel

Snus is een van oorsprong Zweeds product. Het is een soort theezakje dat onder de bovenlip wordt gestopt. De nicotine in het product komt op die manier via bloedvaatjes in de bovenlip en mond in het bloed terecht. Snus met 0,035 milligram nicotine of meer mag in Nederland niet worden verkocht of verhandeld. De snus die door de politie in beslag is genomen bevat 10,9 milligram nicotine per zakje. Ter vergelijking, een sigaret bevat gemiddeld 0,68 milligram nicotine. Het gebruik van snus geeft een licht tintelend gevoel en mensen kunnen er energieker en alerter van worden. Snus wint onder meer op scholen aan populariteit. Een alarmerend feit, gezien de enorme dosis nicotine die het product bevat. Een verslaving is snel opgebouwd.

Wat is het HEIT?

Het HEIT is een samenwerkingsverband tussen diverse gemeenten, Politie, Belastingdienst, Douane, Nederlandse Arbeidsinspectie, UWV, drie omgevingsdiensten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het team werkt binnen de eenheid Den Haag om malafide bedrijvigheid en misstanden in de prostitutie aan te pakken.

Wilt u ook iets melden?

Meldingen voor het HEIT kunnen worden doorgegeven via 14 070 of bij Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.