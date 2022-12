Meerdere gewonden na steekincident; politie schiet op verdachte

Rond 18.30 uur kwam de melding van het steekincident binnen bij de hulpdiensten. Het incident begon in een woning aan de Molenlaan, hierbij raakte een 53-jarige vrouw gewond. Zij vluchtte de achtertuin van de woning in en werd te hulp geschoten door een omwonende. Deze 44-jarige man raakte ook gewond door toedoen van de verdachte. Agenten gingen direct op de melding af en troffen daar de twee gewonden. Op het moment dat de agenten aankwamen op de plek van de melding, kwam de verdachte met het mes op één van de agenten af. Hij bedreigde de agent en stak hem neer. Eén van de agenten raakte hierbij lichtgewond. Hierop schoot de politie gericht op de verdachte. De 19-jarige verdachte raakte hierbij zwaargewond. Zowel de slachtoffers van het steekincident als de verdachte zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Rijksrecherche doet onderzoek

Om objectiviteit te kunnen waarborgen, doet de Forensische Opsporing van de Eenheid Den Haag sporenonderzoek. Ook de Rijksrecherche is onder leiding van het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart. Onderzoek door de Rijksrecherche is gebruikelijk in het geval dat de politie schiet en personen gewond raken.