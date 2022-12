Verdachte inbraakpoging school aangehouden

De politie en een Beveiligingsdienst kregen omstreeks 03.00 uur een inbraak alarm binnen van een school aan de Hogeschoollaan. Ter plaatse bleek dat aan de achterzijde met een steen een gat van circa 60 bij 40 cm in een glazen deur geslagen was. Rondom het gat zaten bloedsporen. Deze sporen zijn met een DNA-kit veilig gesteld. Het gebouw werd door agenten en een beveiliger doorzocht. Er werd echter niemand aangetroffen.

Camerabeelden

Onderzoek van camerabeelden wees uit dat een bekende overlast veroorzakende veelpleger kort voordat het alarm afging op het terrein was geweest. Hij werd rond 08.00 uur op de Verlengde Poolseweg aangetroffen elas verdachte aangehouden. Hij had een hoofdwond, rondom zijn gezicht zat ingedroogd bloed. Hij weigerde uit de politieauto te komen voor een medische behandeling in het ziekenhuis. Een medewerker van de Spoedeisende Hulp heeft hem daarom bekeken terwijl hij op de achterbank zat. Een directe medische behandeling was niet noodzakelijk. De verdachte is ingesloten.