Achtervolging op surfplank leidt tot aanhouding

Verdachte zwemmend op de vlucht

Bij de Akerdijk in Badhoevedorp verlaat de bestuurder zijn auto en zet zijn vlucht zwemmend verder. Met nachtelijke temperaturen van rond het vriespunt besluit de agent niet zwemmend achter de man aan te gaan. Hij ziet een surfplank liggen naast de steiger en gebruikt deze om de achtervolging voort te zetten en de Ringvaart over te steken. De achtervolging gaat verder in Amsterdam. Meerdere collega’s komen de agent versterken. De verdachte vlucht op dat moment opnieuw het water in. Nadat de verdachte herhaaldelijke aanwijzingen om uit het water te komen negeert gaan agenten met een zogenaamd droogpak het water in en trekken de man naar de wal.

Waardevolle goederen aangetroffen

De politie houdt de 32-jarige man aan. Omdat de man langere tijd in het water lag gaat hij eerst mee naar het ziekenhuis ter controle. Nadat de man weer is bijgewarmd is hij meegenomen naar het bureau waar hij – in een warme politiecel – is ingesloten. In het voertuig van de man zijn goederen aangetroffen die eerder die nacht uit een woning in Badhoevedorp zijn gestolen.