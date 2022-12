Jongen verhoord voor brandstichting in natuurgebieden De Groote Heide

Geldrop - Wij hebben een 17- jarige inwoner van Geldrop verhoord voor zijn betrokkenheid bij een aantal brandstichtingen in natuurgebieden in de omgeving van Heeze, Geldrop en Son. Dit was afgelopen zomer toen het zo enorm droog was in onze provincie. Gelukkig waren de hulpdiensten er destijds snel bij zodat een grotere brand met grote gevolgen voor mens en natuur kon worden voorkomen.