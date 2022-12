Getuigen gezocht van overval Pieter Calandlaan

Deze overval vond plaats in de nacht van zondag 4 op maandag 5 december rond 03.00 uur. Twee verdachten, een man en een vrouw, hebben met een wapen een medewerker bedreigd en een geldbedrag afgenomen. Hierna zijn de twee verdachten in onbekende richting weggevlucht. Niemand raakte gewond tijdens de overval.

De politie heeft uitvoering onderzoek in en rond de winkel gedaan, dit heeft tot op heden nog niet tot een aanhouding geleid. Van de verdachten zijn de volgende signalementen bekend:

Verdachte 1:

Man

Lichte huidskleur

20 a 30 jaar oud

180 a 185 cm lang

Slank postuur

Jas en blauwe spijkerbroek aan

Verdachte 2:

Vrouw

Lichte huidskleur

+/- 25 jaar oud

160 cm lang

Slank postuur

Sjaal om

De politie is op zoek naar getuigen of mensen die ons meer kunnen vertellen over deze overval. Heeft u in de nacht van 4 op 5 december iets gezien of gehoord? Woont of was u in de omgeving van de Pieter Calandlaan en heeft u iemand met een bovenstaand signalement gezien? Heeft u mogelijk camerabeelden van een deurbelcamera of dashcam van de verdachten? Of heeft u iemand horen praten over een overval? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactmogelijkheden.