Zwaar vuurwerk in beslag genomen bij handelaar Baarn

Dit is een stockfoto

De verdachte is tijdens een vermoedelijke overdracht door agenten gearresteerd. Tijdens zijn arrestatie was de man in het bezit van bijna 100 cobra`s. Deze vondst werd later aangevuld tot de vondst van in totaal bijna 80 kilo aan zwaar illegaal vuurwerk. Het overige vuurwerk, een mix van verschillende soorten, werd in zijn woonhuis gevonden. De vuurwerkopruimdienst heeft het vuurwerk op een veilige manier uit het woonhuis gehaald. Het vuurwerk is in beslag genomen voor nader onderzoek. De 22-jarige verdachte zal zich na het onderzoek moeten verantwoorden bij de rechter.

Gevaar voor hele straat

Het bewaren van zoveel vuurwerk is niet alleen illegaal, maar ook erg gevaarlijk. Dergelijk vuurwerk wordt vaak niet veilig opgeslagen en vormt daarmee een gevaar voor de omgeving. In dit geval was het vuurwerk ook niet veilig opgeborgen. Als dit vuurwerk was ontploft had dit desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de hele straat. Het inbeslaggenomen vuurwerk zal op een professionele manier vernietigd worden.

Voorkomen van risico’s: samen met u

De opsporing van vuurwerk en de handhaving van het vuurwerkverbod heeft onze volle aandacht. Zwaar en/of illegaal vuurwerk brengt veel risico’s met zich mee. Naast het grote gevaar op letsel en schade bij het afsteken is ook het vervoer en opslaan een groot risico voor de omgeving. Dit willen wij graag voorkomen. Door het in beslag nemen kan het vuurwerk geen gevaar meer vormen of overlast veroorzaken.



Hebt u het vermoeden dat iemand vuurwerk verhandelt of dat er ergens (zwaar/illegaal) vuurwerk ligt opgeslagen? Meld het aan de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Wilt u meer weten over vuurwerk en de jaarwisseling? Lees alle informatie op onze speciale themapagina over vuurwerk.